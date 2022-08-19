"Я не могу сказать, что Динамо меня разочаровало. Ребята играли как могли на сегодняшний день. Давайте начнем с того, что Бенфика – не очень классный выбор, который мог быть в плей-офф. Динамо не повезло. Бенфика это Бенфика, всегда играет в групповом этапе ЛЧ, там есть классные футболисты европейского уровня.

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Хотя Динамо могло сыграть лучше, но две такие ошибки. Я думаю, они им все обрушили. Первый гол – не может профессиональный футболист поворачиваться спиной к бьющему по воротам. Вы хорошо знаете, о ком я говорю (Шепелев – прим. Футбол 24). Я эти моменты не понимаю. А второй – это ошибка опытного футболиста (Цыганков), такое бывает. Пожалуй, это лишний раз говорит о психологическом состоянии и напряжении в таком матче", – заявил Вернидуб в комментарии ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

Добавим, что у Динамо остается гостевой ответный матч, который запланирован на 23 августа.

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