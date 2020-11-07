"Я за красивый, хороший, боевой футбол. За интересный в плане игры, атаки, обороны. Это самое важное.

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Я бы не называл фаворита. Сейчас Шахтер и Динамо – два главных фаворита в чемпионате. Именно они будут разыгрывать золотые медали", – сказал Вернидуб в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, Динамо после 8-ми туров занимает в турнирной таблице УПЛ первое место, набрав 20 баллов. Шахтер с 16 очками идет вторым. Поединок между лидерами украинского первенства состоится 8 ноября в 17:00.

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