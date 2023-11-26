"Мы играем сейчас во время, когда интерес к футболу не такой, как всегда. Идет война. Футбол проходит в непростых условиях. То сирены, то снова играешь.

"У чемпионата Украины есть будущее": иностранный тренер огласил вердикт УПЛ после просмотра матча Миная

Но чемпионат в этом году интересен тем, что в борьбу с грандами – Шахтером и Динамо – включаются такие команды, как СК Днепр-1, Полесье, Кривбасс, Рух. Команды, которые только вышли в УПЛ. Ожидаю, что второй круг будет еще интереснее. Дай Бог.

Каждый тренер хочет быть чемпионом, и я – не исключение. Но я понимаю, что есть много других команд, с которыми трудно бороться. Но мы – в этой борьбе. После 15-ти туров снова вернулись на первое место. Будем все делать для того, чтобы занять то место, которое позволит выступать в еврокубках", – цитирует Вернидуба официальный сайт криворожан.

Напомним, после 15-ти туров Кривбасс возглавляет турнирную таблицу УПЛ, набрав 30 очков.

Кривбасс на выезде одолел Минай и испортил дебют Любеновичу – криворожане возглавили УПЛ, а Бандура стоит полкоманды