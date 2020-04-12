Вернидуб нашел причину, почему его команда не смогла обыграть аутсайдера чемпионата Беларуси

Главный тренер солигорского Шахтера Юрий Вернидуб поделился впечатлениями от ничьей в поединке 4-го тура чемпионата Беларуси против Смолевичей.

"Два тайма на одной половине поля сидели: били-били и не забили. Да, у хозяев был удар в перекладину. Что еще было? Здесь особо нечего комментировать. По игре переиграли, но не забили мяч. "Рожаем" гол. Пока эти роды не состоялись. Надо забить – может прорвет.

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Я ребятам сказал, что мы должны быть не стадом, мы должны быть стаей голодных диких волков, которые выходят на поле и хотят только победы. Сегодня я увидел эту стаю волков. И играть будут те, кто будет "грызть землю" и доказывать. Мне нравится, когда выходят люди и борются за каждый мяч.

И Смолевичам, и нам сегодня мешало поле. Не того качества, которого нам бы хотелось. Говорили, что его польют за полтора часа до игры, но я этого даже не увидел. Оно как было сухое, так и осталось. Это ни в коем случае не упрек работникам стадиона, они как смогли, так и подготовили. Спасибо и за это", – цитирует Вернидуба пресс-служба Шахтера.

К слову, Шахтер в стартовых турах набрал всего 5 пунктов и находится на 11-й строчке. В первых пяти матчах в Беларуси (вместе с Кубком) Юрий Вернидуб сумел выиграть лишь раз. Безвыигрышная серия солигорской команды насчитывает уже три поединка.

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