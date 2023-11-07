"Считаю, и Кривбасс, и Полесье наиграли на одно очко. Были моменты как у одной, так и у другой команды. Команды только вышли в УПЛ из Первой лиги, демонстрируют неплохой футбол и хотят достигать большего. Они бросили вызов нашим грандам: Динамо, Шахтеру, Днепру-1.

Битва лидеров с исправленными ошибками Монзуль в видеообзоре матча Полесье – Кривбасс – 1:1

В первом тайме мы были лучше, а во втором провалили только стартовые 15 минут: пропустили гол. Потом успокоились и выровняли игру. Моментов было мало у обеих ворот. Но желания у моих ребят было, они шли вперед, демонстрировали хороший футбол.

Пока сыграно только 13 туров. Когда мы там будем после окончания чемпионата, тогда можно будет о чем-нибудь говорить. Мы очень этого хотим и боремся за это. Играем от матча к матчу. Я очень благодарен ФК Кривбасс и всем работникам клуба, а не только своим ребятам, за то, что они делают все, чтобы команда выходила на матчи, играла и набирала очки», – цитирует Вернидуба клубная пресс-служба.

Напомним, после 13 сыгранных матчей команда из Кривого Рога занимает первое место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 27 турнирных пунктов.

Полесье и Кривбасс расписали ничью в матче за лидерство в УПЛ