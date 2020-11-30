"Можно ли меня назвать чемпионом Беларуси? Мне сложно сказать. Все-таки не при мне было добыто чемпионство. Я ушел после 22 туров. Но когда я уходил, команда была на 1-м месте по всем показателям.

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Мне очень приятно, что вчера позвонил капитан Шахтера и команда поздравила меня по громкой связи. Это намного дороже всего. В этой команде было много изменений. Мы ее собирали, но ни в ком не ошиблись. Это самое важное.

Был звонок от президента клуба. Все по-человечески: как расстались, так и поступили. То, что я собираюсь и буду работать – однозначно. Соскучился. Все будет в порядке. Сейчас нет смысла, закончится чемпионат и, возможно, начнем снова работать", – поделился Вернидуб в эфире Профутбол Digital.

Заметим, солигорский Шахтер стал чемпионом Беларуси в последнем туре, опередив БАТЭ только на один пункт. Роман Григорчук возглавил команду посреди сезона, заменив на тренерском мостике Юрия Вернидуба.

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