"Каким номером Шериф будет играть против Шахтера? Вы все это увидите 15 числа. Понятно, что с такими клубами, как Шахтер, Реал или Интер, разве с ними можно выйти с шашками наголо? Будем анализировать команды. У любой команды есть как сильные стороны, так и слабые.

"Раньше украинцы не хотели ехать в Шериф, а теперь я им отказываю": Вернидуб устроил сладкую месть желающим сыграть в ЛЧ

Главное этими слабыми сторонами правильно воспользоваться. Вы что думаете, у нас нет слабых сторон? Конечно есть. Тем более, что мы новички Лиги чемпионов. Я надеюсь, что мы правильно подойдем к этим играм, с правильным настроением, подготовкой. И тоже сможем попить кровь у любого из этих клубов.

Понятно, что фаворит номер один – Реал, фаворит номер два – Интер, не обижая Шахтер. И мы – четвертые. Пока что. Есть шесть матчей, если мы хотим нашу сказку продолжить и доказать, что мы здесь не случайно – должны показать, что заслуживаем играть в группе Лиги чемпионов", сказал Вернидуб в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, молдовская команда впервые в истории сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. В дебютном матче Шериф на своем поле примет донецкий Шахтер.

Шериф уверенно одолел Петрокуб и продлил серию побед перед поединком с Шахтером