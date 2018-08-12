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Вернидуб: Мы заслужили победу в матче с Карпатами

23:29 6 Читати українською
Вернидуб: Мы заслужили победу в матче с Карпатами
Юрий Вернидуб / Фото: ФК Карпаты

Наставник луганской Зари Юрий Вернидуб поделился впечатлениями от матча против львовских Карпат.

"Прежде всего, я хотел бы поблагодарить своих ребят. В четверг мы сыграли очень тяжелую игру против Браги, в том матче оставили много сил.

Карпаты – Заря – 0:1 – видео гола и обзор матча

Я сильно переживал за сегодняшний поединок. Карпаты – хорошая, быстрая команда. Но мы не проиграли им сегодня ни в чем. В первом тайме была равная игра, имели свои моменты как мы, так и хозяева. Во втором тайме мы владели предпочтение, проводили много контратак. Единственное, не хватало завершающего удара. Мы заслуженно победили и получили очень важные для нас на данном этапе три очка, ведь на неделе у нас опять матч с Брагой", – цитирует Вернидуба официальный сайт Карпат.

Заря на выезде победила Карпаты

Украина4 тур

Карпаты - Заря: Воскресенье 12 августа 2018

Карпаты
Матч окончен
0 : 1
Заря
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Карпаты - Заря Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб Заря Заря
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