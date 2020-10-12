Изменения на тренерском мостике Руха все еще остаются возможными.

Юрий Вернидуб может вывести львовян уже на матч 6 тура УПЛ против Динамо (17 октября), утверждает Sport.ua.

Рух провел два победных спарринга в рамках подготовки к Динамо

Генеральный директор Руха Игорь Дедышин опроверг слухи о смене тренера и подчеркнул доверие Ивану Федыку. Впрочем, позиции 33-летнего специалиста не так надежны. Команда набрала всего два очка в 5 турах УПЛ, занимая предпоследнюю строчку.

Напомним, последним местом работы Вернидуба был солигорский Шахтер, который он покинул 31 августа. Белорусский клуб на тот момент возглавлял турнирную таблицу чемпионата.

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