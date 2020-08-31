54-летний специалист – кандидат на пост главного тренера Руха. Об этом журналист Михаил Спиваковский рассказал в программе ТаТоТаке.

Вернидуб уже нашел место работы – специалист только сегодня покинул Шахтер Солигорск

"Я только что получил сообщение от одного из источников. Это надежный источник, но один, не обессудьте. Проверить сейчас эту информацию я еще не успеваю. У Вернидуба должна состояться встреча с Григорием Козловским", – заявил он.

Напомним, что в понедельник Юрий Вернидуб официально покинул Шахтер Солигорск, несмотря на лидерство в чемпионате Беларуси. В 2011-2019 гг. тренер работал с луганской Зарей. Лучшее достижение – 3-е место в УПЛ в сезоне 2016/17 и два выхода в групповой этап Лиги Европы.

"Лобановський любив мене як власного сина". Юрчишин у 1979-му: атомні Карпати, запрошення Бєскова, голи збірній Росії