Главный тренер национальной команды Молдовы Сергей Клещенко ушел с должности после унизительного поражения 1:11 от Норвегии. Одним из кандидатов на замену Клещенко является Юрий Вернидуб, сообщает Sport.ua.

Тренер сборной Молдовы подал в отставку после 1:11

Напомним, Украинский специалист имеет опыт работы в Молдове, В 2020-2022 гг. Вернидуб возглавлял тираспольский Шериф. Во главе этой команды наставник дважды выигрывал чемпионат страны и выводил клуб в групповой этап Лиги чемпионов.

К слову, сборную Молдовы уже неоднократно возглавляли украинские тренеры. С 2002 по 2005 год "трехцветных" тренировал Виктор Пасулько, а с июля по октябрь 2019 года и.о. главного тренера этой сборной был Семен Альтман.

"На ЧМ-2026 с такой игрой нам делать нечего". Это уже дно? Или еще постучимся? Кто ответит за результат?