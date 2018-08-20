Вернидуб: Может, у меня уже не тот взгляд, но игра была хорошая

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб прокомментировал ничью в матче 5-го тура УПЛ против Олимпика (0:0).

"Может, у меня уже не тот взгляд, но хорошая игра. Контролировали матч. В Олимпика был один момент, но и тот не был опасным.

Заря – Олимпик – 0:0 – видеообзор матча

Видно, что хорошо готовы физически, несмотря на игру в четверг. Единственное, что немного не сработал план по быстрому голу. В первом тайме были моменты.

Вся команда старалась. У кого больше получалось, у кого меньше. Если мне и есть что сказать, то я скажу уже завтра на базе лично.

Могу только сказать спасибо ребятам, в конце могли забить. Надо терпеть. Есть три дня, надо восстанавливаться и готовиться к Лейпцигу. Даже при всей усталости ребята хотели играть в футбол. Думаю, мы на правильном пути", – цитирует Вернидуба официальный сайт Зари.

Заря расписала нулевую ничью с Олимпиком