Вернидуб может продолжить тренерскую карьеру в Польше

Бывший тренер Зари Юрий Вернидуб получил новое предложение о продлении тренерской карьеры.
Польская Легия в поисках главного тренера обратила внимание на украинского специалиста Юрия Вернидуба, сообщает издание Стандарт.
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Как отмечается, главным кандидатом на пост является Станимир Стойлов. Также поляки рассматривают варианты с Юрием Вернидубом и Олегом Кононовым. Помешать переговорам могут высокие требование тренеров по зарплате, которые хотят получать около 1 млн евро в год.
Напомним, Вернидуб возглавлял Зарю с 2011 по 2019 годы. Ранее наставник заявлял, что не поедет тренировать в Россию.
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