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Вернидуб может продолжить тренерскую карьеру в Польше

11:32 113 Читати українською
Вернидуб может продолжить тренерскую карьеру в Польше
Юрий Вернидуб / фото: ФК Заря

Бывший тренер Зари Юрий Вернидуб получил новое предложение о продлении тренерской карьеры.

Польская Легия в поисках главного тренера обратила внимание на украинского специалиста Юрия Вернидуба, сообщает издание Стандарт.

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Как отмечается, главным кандидатом на пост является Станимир Стойлов. Также поляки рассматривают варианты с Юрием Вернидубом и Олегом Кононовым. Помешать переговорам могут высокие требование тренеров по зарплате, которые хотят получать около 1 млн евро в год.

Напомним, Вернидуб возглавлял Зарю с 2011 по 2019 годы. Ранее наставник заявлял, что не поедет тренировать в Россию.

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Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб Польша Мир Легия Легия
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