Вернидуб: Мне на колени стать и просить руку Фонсеки? Не буду платить штраф

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб прокомментировал решение КДК ФФУ о наложении штрафа за нарушение регламента в матче против Шахтера.

Напомним, в матче 11 тура чемпионата Украины наставники Шахтера и Зари Паулу Фонсека и Юрий Вернидуб не пожали друг другу руки, за что были оштрафованы КДК ФФУ на 5 тысяч гривен каждый.

"Это нормальное вообще явление, меня оштрафовали на 5000 гривен за то, что Фонсека не подошел и не пожал руку? Я был в гостях, должен подойти тренер хозяев. Он не подошел, я еще и виноват остался.

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Я не буду платить, вот честно. За что я должен заплатить? После игры меня еще обхаяли всякими словами, что руку жать и дальше не будет. Я буду бегать за человеком? Или на колени стать, попросить, чтобы дали мне руку?

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Я достаточно нормальный человек. У меня был когда-то конфликт с Вовой Шараном, но мы его решили, все нормально. Когда-то он тоже не хотел жать мне руку, но потом сам подошел, переговорили. Какие вопросы? Никаких", – цитирует Вернидуба Tribuna.com со ссылкой на Профутбол.