"Задачи от руководства на сезон? Обсуждали это с генеральным директором и тренером внутри коллектива. Не хотелось бы сейчас делать громких заявлений, но у нас есть свои задачи и цели, которые поставили на чемпионат, будем спокойно к ним идти. Команда новая, надеюсь, что у нас все впереди.

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Сделать сюрприз в УПЛ? Надеюсь очень на это. У нас много очень хороших и квалифицированных футболистов. Есть игроки, прошедшие школу УПЛ. Верю, что футболисты покажут в этом году свой максимум и нам удастся удивить.

Еврокубки в следующем сезоне? Так далеко мы еще не заглядывали. Нам нужно сначала закрепиться в турнирной таблице. Надеюсь, что нам это удастся. Почему нет? Нужно ставить максимальные цели и двигаться к ним. Тем более что команда достаточно опытная, есть много хороших футболистов", – цитирует Виталия FanDay .