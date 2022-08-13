"Против кого из форвардов УПЛ играть труднее всего? Много хороших нападающих. Если кого-то выделить, то против Беседина тяжело играть. Он назойливый, трудолюбивый и выполняет большой объем работы. Кто самый сильный форвард в УПЛ и Европе? В УПЛ – Беседин, а в Европе много хороших. Те же Холанд, Нуньес. Смотришь на них и в таком возрасте все за них. Этих двух выделил бы.

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Почему не упомянул Траоре? У него была травма и мне против него не удалось сыграть. Но смотрел по играм, так он довольно хороший форвард. Довбика еще можно отметить. Очень хороший футболист. Считаю, что в прошлом сезоне 80% того, чего достиг СК Днепр-1 – это благодаря Довбику", – поделился Виталий Вернидуб в интервью Fanday.

Добавим, что в прошлом сезоне Беседин не играл, поскольку до зимы залечивал травму, а в феврале россияне напали на Украину, поэтому все футбольные соревнования были приостановлены. В сезоне 2020/21 Артем провел 18 матчей за Динамо во всех соревнованиях, отличившись 6 голами и 1 ассистом.

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