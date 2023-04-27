"Вернидуб был кандидатом на пост главного тренера Шахтера после ухода Де Дзерби? Я в это не верю. То же самое говорили и по Динамо. Я об этом вообще ничего не слышал, а должен был бы хоть что-то знать.

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Я на своем месте, работаю. Лишь бы было здоровье. Как и любой тренер, также мечтаю поработать в том же Динамо или Шахтере. Почему мне стесняться или бояться говорить это?" – заявил Вернидуб в интервью Sportarena.

Напомним, что за свою тренерскую карьеру Юрий Николаевич успел поработать в Заре, Шахтере Солигорск, молдовском Шерифе, а сейчас возглавляет Кривбасс.

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