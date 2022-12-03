"Скажу так: когда пришел в команду, команды как таковой не было. Да, был Кривбасс, но многие футболисты отказались возвращаться из-за границы.

Черноморец – Кривбасс – 0:1 – видео гола и обзор матча

Была молодежь, но я видел, что с этой молодежью будет трудно добиваться высоких результатов. Поэтому пришлось поработать на трансферном рынке, особенно летом. Приглашали футболистов, но когда они спрашивали, где мы будем играть и базироваться, мы отвечали, что в Кривом Роге. После этого они отказывали нам, хотя у нас все условия: хорошая новая база, качественные тренировочные поля.

Думаю, если бы мы играли на Западе Украины, тогда они бы согласились. Тогда линия фронта проходила близко от Кривого Рога. Но мы пригласили других игроков. Тех, кто действительно хотел и не побоялся. Надо было слепить из этой команды ту, которая будет давать результат. Потихоньку вышли на нужный уровень, начали побеждать. Это главное", – цитирует Вернидуба официальный сайт криворожцев.

Напомним, Кривбасс ушел на зимнюю паузу на 9-й строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем актве 18 очков.

Кривбасс одержал минимальную победу над Черноморцем, завершив 2022 год на восьмой позиции в УПЛ