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Вернидуб имел предложения от трех клубов УПЛ после ухода из Зари

18 марта 23:55 40 Читати українською
Вернидуб имел предложения от трех клубов УПЛ после ухода из Зари
Юрий Вернидуб и Александр Хацкевич / Фото ФК Динамо

Экс-наставник Зари, а ныне главный тренер солигорского Шахтера Юрий Вернидуб мог продолжать работать в УПЛ.

"Когда работал в Заре, от европейских клубов предложений не было. Было из Казахстана с Кайрата. Из Украины тоже ничего не было. Все только на стадии разговоров.

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Когда ушел из Зари, были предложения от трех клубов, которые я не хочу называть, но я сам не захотел. Или не видел целесообразности идти туда и опять что-то разгребать", – рассказал Вернидуб для Football Hub.

Напомним, летом 2019-го украинский специалист покинул луганскую Зарю, проработав там 8 лет.

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