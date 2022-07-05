Новичок УПЛ хочет поскорее испытать себя на фоне команд элитного дивизиона.

Кривбасс завершил первый этап летних сборов, а в среду (6 июля) начинается второй, информирует официальный сайт клуба.

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Уже известны два соперника криворожцев для спаррингов. 12 июля команда сыграет против Александрии, а 17-го против Ингульца. Последняя встреча подарит дуэль колортиных футбольных персонажей периода войны – тренера Кривбасса Юрия Вернидуба и президента петровцев Александра Поворознюка.

Напомним, криворожский клуб занял второе место в сокращенном сезоне Первой лиги и вместе с Металлистом был повышен в УПЛ.

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