Юрий Вернидуб заверил, что не будет слишком привередливым в выборе своего следующего клуба.

"Соскучился ли я по работе? Есть звонки, но не более того. Хочу работать в Украине, я украинец. Думаю, что любой украинский тренер хочет работать в нашей Премьер-лиге.

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Клуб? Можно в клуб-середняк или даже новичок. Все же зависит от того, какие условия работы, база. Если сейчас нет работы, то почему бы и нет. Мне кажется, так думает любой тренер. По-другому может думать разве что Мирча Луческу – это действительно тренер мирового класса", – заявил Вернидуб в интервью SportArenaTV.

Специалист сделал себе имя в луганской Заре, которую он возглавлял в течение 10 лет. Последним местом работы 54-летнего тренера был солигорский Шахтер, откуда он ушел в конце августа, мотивировав свое решение семейными обстоятельствами.

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