"Когда возглавлю сборную Украины? Не знаю, наверное, еще не дорос до того уровня. Там сейчас люди на своем месте, я сейчас желаю Саше Петракову наивысших достижений, он тренер-трудяга и честный человек.

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Этим он и берет всех своих воспитанников, он заслужил быть в сборной. У меня разговоров с Павелко никогда не было", – сказал специалист для Youtube-канала Pressing.

Напомним, под руководством Александра Петракова "сине-желтые" пробились в стыковые матчи отбора на ЧМ-2022, где первым соперником украинцев станет сборная Шотландии.

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