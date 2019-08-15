Вернидуб: Думаю, правильнее было бы уволить Хацкевича в межсезонье, а не сейчас

Бывший наставник Зари Юрий Вернидуб прокомментировал возможность назначения в киевское Динамо.

"Я думаю, это если и нужно было увольнять Хацкевича, то в межсезонье, летом. Это было бы правильнее. А так, в авральном порядке, задним числом.

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Как отреагирую на звонок из Динамо? Вот когда это произойдет, тогда и будем о чем-то говорить. А сейчас даже не хочу обсуждать эту тему. Слухи – это слухи. Вот когда что-то произойдет, тогда можно о чем-то говорить. А так – это и неэтично, и несерьезно.

Назовите мне хоть одного человека, которому Динамо предложит, а он сразу откажется? Хоть одного? Я думаю, у каждого есть к этому стремление. Но еще раз повторю, вот когда что-то будет, тогда и будем иметь о чем говорить", – цитирует Вернидуба "Сегодня".

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