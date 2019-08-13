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Вернидуб: Динамо должно сыграть в наглый футбол с Брюгге

15:37 125 Читати українською
Вернидуб: Динамо должно сыграть в наглый футбол с Брюгге
Динамо – Брюгге

Экс-наставник Зари Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от поединка Динамо против Брюгге в квалификации Лиги чемпионов.

 

"Сейчас киевское Динамо, и особенно его главный тренер Александр Хацкевич, оказались в не очень хорошей ситуации. Но все же мне хочется, чтобы СМИ меньше делали на этом акцент, а дали возможность Александру и его команде спокойно подойти к предстоящей игре.

Динамо – Брюгге: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

На мой взгляд, ничего страшного не произошло даже после того, как они проиграли две игры подряд: Брюгге на выезде и Шахтеру в чемпионате. Сейчас для тренерского штаба Динамо самое важное – вернуть психологическое состояние футболистов в правильное русло, объяснить им, что отступать некуда.

Динамо – Брюгге: анонс ответного матча квалификации Лиги чемпионов

Динамо предстоит сыграть не просто в атакующий футбол, а в наглый футбол, в хорошем смысле этого слова, который заставит Брюгге чувствовать себя некомфортно и ошибаться. Но при этом необходимо учесть и свои ошибки, которые были допущены в предыдущих матчах.

Такое количество брака в передачах, такое количество потерь в центре поля, вообще не свойственные Динамо. Они могут играть гораздо лучше", – цитирует Вернидуба "Сегодня".

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Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Брюгге Лига чемпионов Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб
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