Вернидуб: Брага – серьезный соперник

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы.

"На жеребьевке все соперники были достойными. Мы готовы играть. Чем выше уровень соперника, тем интереснее. Будем готовиться ответственно. Сейчас соберем достаточно информации. Не вижу ничего страшного. Так, соперник серьезный. Брага – команда, которая любит играть в атакующий футбол. Поэтому будет шанс проверить себя на уровне такого оппонента.

Результаты жеребьевки 3-го раунда квалификации Лиги Европы

Конечно, лучше бы мы сыграли первый матч на выезде. Хотя, кто как считает. Все равно мы будем проводить две игры. Нужно выходить и играть, как дома, так и на выезде. У нас уже были в свое время варианты. Вспомните Мольде, когда мы первую игру дома сыграли вничью, а вторую выиграли. Так что, нет ничего невозможного.

Я рад, что мы будем играть в Запорожье. Надеюсь, придет много болельщиков и стадион будет полон. Что касается меня лично, то я полжизни прожил в Запорожье. Мне очень дорог этот край, и я буду счастлив, что 9-го августа мы сыграем здесь на Славутич-Арене. Болельщикам хочу сказать одно: приходите и поддержите команду, а мы сделаем все для того, чтобы победить", – цитирует Вернидуба официальный сайт Зари.

Первую игру луганская команда проведет в Запорожье 9 августа. Ответный матч состоится 16 августа в Португалии.

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