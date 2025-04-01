"Соса приехал из сборной, с другого континента. Это совсем нелегко, когда добираешься двое суток и потом еще акклиматизация. Мендоза тоже только вернулся из сборной. Приехал, температура, акклиматизация. Я это понимаю также, 6 часов времени между нашими странами.

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Я рад, что ребята ездят в сборные, но когда идет чемпионат, они немножко выпадают. Поэтому мы сделали ставку на Микитишина впереди. Я угадал, считаю, и с Задеракой также, потому что так как он работал последние 9 дней, мне очень понравилось. Я когда вижу, что человек так работает, я 100% дам шанс.

Говорят, надо переезжать в другой город играть домашние матчи. Зачем переезжать? Да, нам тяжело, всем тяжело. Но Кривой Рог – это Украина. Также, как и Полтава. Здесь также начали с опозданием из-за тревоги. Во Львове также были задержки из-за этого. Но надо терпения", –цитирует Вернидуба официальный сайт Кривбасса.

Напомним, домашние матчи криворожского клуба против Шахтера и Левого Берега были перенесены из-за продолжительной воздушной тревоги. Сейчас подопечные Юрия Вернидуба занимают 5-е место в турнирной таблице УПЛ с 35-ю очками.

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