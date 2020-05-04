Вернидуб – о разгромной победе с солигорским Шахтером: Футболисты становятся мужиками

Украинский наставник солигорского Шахтера Юрий Вернидуб прокомментировал победу своей команды над Ислоччю в 7-м туре чемпионата Беларуси (4:0).

"За десять дней играть три игры трудновато, я это понимал. Плюс, практически один и тот же состав это делал. Делал я это намеренно, чтобы ребята были более сыгранными. Плюс, проследите возраст команды на сегодняшний день.

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Понятно было, что Ислочь – очень хорошая команда. Могу в ее адрес сказать только слова похвалы, хотя они и проиграли 0:4, но команда в хороший футбол играет. Самое главное, что мы сегодня правильно сыграли, разобрали хорошо соперника, те атаки, которые проводили через фланги, у нас проходили хорошо. Плюс, забили четыре мяча – респект ребятам. Они становятся мужиками.

Если честно, то физически мы были сегодня не очень... Ислочь была свежее. Но то, что мы выдержали этот темп и ритм – это супер. Думаю, это то, что мы заложили на двух сборах в Турции. А все остальное – значит мы на правильном пути и ту работу, которую мы предлагаем ребятам, мы ее правильно выполняем. А ребята слушают, делают свое дело, выходят и бьются", – цитирует Вернидуба пресс-служба Шахтера.

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