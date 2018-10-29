Вернидуб – о переводе Приймы в дубль: Есть моменты, когда нужно воздействовать и наказывать

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб пообщался с журналистами после матча 13-го тура УПЛ против Александрии (0:0).

Сыграли 0:0. Думаю, тот результат, который сегодня есть, закономерен. Не могу сказать, что у нас было много моментов. Не было много моментов и у Александрии. На мой взгляд, Александрия приехала в Запорожье, чтобы не проиграть. Они своего результата достигли. Нам нужно было забить и выиграть. Но, к сожалению, пока мяч в ворота не идет. Нужно терпеть. Работать как можно больше. И думаю, все наладится.

Заря и Александрия расписали нулевую ничью

Перевод Приймы в дубль? У каждого есть шанс. Сегодня, например, свой шанс получил Майборода. На мой взгляд, он очень здорово вошел в игру, по сравнению с Леонардо. Они оба сыграли по тайму и Майборода мне понравился больше. Если и дальше так будет работать, конечно, буду отдавать ему предпочтение. Аналогично и с любой другой позицией. Есть некоторые моменты, когда нужно воздействовать и наказывать. Например, в дубль перевести в неделю. Где-то еще. Чтобы люди понимали и делали выводы и работали еще больше и лучше.

Что касается травмированных, то действительно есть моменты, которые не очень меня радуют. Но от этого никуда не деться. Это не только у нас. Травмированные есть в любой команде. Это футбол. Контактный вид спорта и никто от травм не застрахован. Хотелось бы, чтобы футболисты как можно быстрее травмы залечивали. Как игроки Зари, так и любой другой команды", – цитирует Вернидуба официальный сайт Зари.

Заря – Александрия – 0:0 – видеообзор матча