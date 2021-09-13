"Чем нынешний Шахтер отличается от того, против которого играл я? Понятно, что команда меняется, пришел новый тренер, достаточно молодой, о котором все отзываются как о втором Гвардиоле.

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Сложно сейчас сказать что-то, но то, что Шахтер готовился к Лиге чемпионов, Шахтер сделал достаточно серьезные приобретения, говорит о серьезных намерениях. Будет очень непросто и нелегко играть. Я даже ради любопытства посмотрел несколько матчей Сассуоло прошлого сезона. Мне очень интересно было, потому что много приятных слов звучит в сторону Де Дзерби.

Интересное есть, но то, что мне бросилось в глаза – команда любит контролировать мяч. И не просто контроль мяча на чужой половине, а контроль мяча ради того, чтобы вытягивать соперника на свою половину.

Они не играют на отбой. Они до конца пытаются сохранить мяч, даже на своей половине, тем самым заставить соперника нервничать и выманить как можно глубже, а дальше работает хорошая и быстрая линия атаки, которая умеет очень хорошо делать переход из обороны в атаку. Один из принципов, на крючок которого мы не должны попасть. Есть над чем думать", – сказал Вернидуб в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, поединок между Шерифом и Шахтером состоится в среду, 15 сентября. Начало встречи в 19:45.

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