"Вернется ли Мбаппе на уровень 2022 года?": Дешам дал прогноз по звезде Реала и раскрыл, почему игроки регрессируют
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался относительно игровой формы нападающего Реала Килиана Мбаппе.
“Он может играть на нескольких позициях. Возможно, вы назовете меня сумасшедшим за то, что я поставил Килиана в центр, но он играл в центре и у двух своих последних тренеров.
"Оставьте Мбаппе в покое!": Дешам взорвался из-за вопроса журналистов и признал проблему форварда Реала
По характеристикам он, конечно, отличается от Жиру, поэтому все зависит от соперника, против которого мы играем. Он предпочитает смещаться слева, но я видел, как в Реале он смещался справа. Это вопрос баланса.
Вернется ли Мбаппе на уровень 2022 года? Нет причин в это не верить. Мне бы этого хотелось. Да, он находится в сложной ситуации, но это не отменяет его заслуг, и он способен снова делать все, что у него хорошо получалось, даже если в 2024 году он был не так эффективен.
Обстоятельства отличаются, потому что сегодня любое ваше слово на виду – социальные сети и дальше по цепочке. Я говорил с некоторыми игроками. После такого соревнования, как Евро, когда у вас всего три недели на отдых, бывают проблемы с выполнением требований. Они становятся все выше и выше.
Все время игрокам говорят: "Ты должен, должен, должен". Но иногда что-то не получается или получается хуже, и это может привести даже к депрессии. Психологическое состояние очень хрупкое. Голова управляет ногами", – цитирует Дешама RMC Sport.
Напомним, Килиан Мбаппе остался в расположении Реала и не приехал в национальную команду в ноябре на матчи Лиги наций.