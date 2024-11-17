“Он может играть на нескольких позициях. Возможно, вы назовете меня сумасшедшим за то, что я поставил Килиана в центр, но он играл в центре и у двух своих последних тренеров.

"Оставьте Мбаппе в покое!": Дешам взорвался из-за вопроса журналистов и признал проблему форварда Реала

По характеристикам он, конечно, отличается от Жиру, поэтому все зависит от соперника, против которого мы играем. Он предпочитает смещаться слева, но я видел, как в Реале он смещался справа. Это вопрос баланса.

Вернется ли Мбаппе на уровень 2022 года? Нет причин в это не верить. Мне бы этого хотелось. Да, он находится в сложной ситуации, но это не отменяет его заслуг, и он способен снова делать все, что у него хорошо получалось, даже если в 2024 году он был не так эффективен.

Обстоятельства отличаются, потому что сегодня любое ваше слово на виду – социальные сети и дальше по цепочке. Я говорил с некоторыми игроками. После такого соревнования, как Евро, когда у вас всего три недели на отдых, бывают проблемы с выполнением требований. Они становятся все выше и выше.

Все время игрокам говорят: "Ты должен, должен, должен". Но иногда что-то не получается или получается хуже, и это может привести даже к депрессии. Психологическое состояние очень хрупкое. Голова управляет ногами", – цитирует Дешама RMC Sport.

Напомним, Килиан Мбаппе остался в расположении Реала и не приехал в национальную команду в ноябре на матчи Лиги наций.