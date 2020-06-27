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Вернер стал лучшим бомбардиром РБ Лейпциг во время своего последнего матча за клуб

18:03 - Читати українською
Вернер стал лучшим бомбардиром РБ Лейпциг во время своего последнего матча за клуб
Тимо Вернер / Фото РБ Лейпциг

Форвард РБ Лейпциг Тимо Вернер вписал свое имя в историю немецкого клуба.

72’ Рубен Варгас
 
Тимо Вернер 28’
Тимо Вернер 80’
28’ Тимо Вернер
72’ Рубен Варгас
80’ Тимо Вернер

В рамках заключительного 34-го тура Бундеслиги РБ Лейпциг посетил Аугсбург.

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Лидер гостей Тимо Вернер, который проводит свой последний матч за "быков", реализовал выход один на один на 28-й минуте встречи. Этот мяч стал для форварда 94-м в футболке РБ Лейпциг, что является абсолютным рекордом клуба, сообщает Squawka. Ранее первое место принадлежало Даниэлю Франу (93 гола).

Напомним, Челси договорился о трансфере Вернера за 53 млн евро.

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