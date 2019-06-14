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Вернер сомневается в переходе в Баварию из-за Сане

20:01 18 Читати українською
Вернер сомневается в переходе в Баварию из-за Сане
Тимо Вернер / ФК РБ Лейпциг

Форвард РБ Лейпциг Тимо Вернер может не перейти в мюнхенскую Баварию.

Тимо Вернер согласовал детали личного контракта с мюнхенской Баварией, но усомнился в переходе, сообщает Bild.

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Мюнхенский гранд планирует подписать форварда сборной Германии следующим летом бесплатно, чтобы не платить 65 млн евро. Сейчас "рекордмайстер" нацелен на Лероя Сане из Манчестер Сити.

Из-за этого Вернер перестал считать себя главным трансферным приоритетом и может не переехать на Альянц-Арену.

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