Вернер согласился перейти в Ливерпуль при одном условии

Нападающий РБ Лейпциг и сборной Германии готов к переезду на Туманный Альбион.

Тимо Вернер готов покинуть РБ Лейпциг ради Ливерпуля. 24-летний центрфорвард сборной Германии согласился присоединиться к команде Юргена Клоппа, который давно стремится подписать своего соотечественника.

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Правда, для осуществления трансфера мерсисайдцы должны согласиться оплатить отступные, предусмотренные контрактом Вернера. До 15 июня эта сумма составляет 52 млн фунтов, сообщает Sky Sports.

В то же время, как отмечает издание, Ливерпуль пока не спешит принимать такое условие. Очевидно, лидеры АПЛ попытаются поторговаться с немецким клубом.

Контракт Вернера с РБ Лейпциг рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне форвард забил 27 голов и отдал 12 ассистов в 36 матчах.

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