toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Вернер согласился перейти в Ливерпуль при одном условии

21:14 127 Читати українською
Вернер согласился перейти в Ливерпуль при одном условии
Тимо Вернер / РБ Лейпциг

Нападающий РБ Лейпциг и сборной Германии готов к переезду на Туманный Альбион.

Тимо Вернер готов покинуть РБ Лейпциг ради Ливерпуля. 24-летний центрфорвард сборной Германии согласился присоединиться к команде Юргена Клоппа, который давно стремится подписать своего соотечественника.

Клопп требует немедленной встречи с Вернером – топ-трансфер Ливерпуля может сорваться

Правда, для осуществления трансфера мерсисайдцы должны согласиться оплатить отступные, предусмотренные контрактом Вернера. До 15 июня эта сумма составляет 52 млн фунтов, сообщает Sky Sports.

В то же время, как отмечает издание, Ливерпуль пока не спешит принимать такое условие. Очевидно, лидеры АПЛ попытаются поторговаться с немецким клубом.

Контракт Вернера с РБ Лейпциг рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне форвард забил 27 голов и отдал 12 ассистов в 36 матчах.

Холанд – в Реал, Бензема – в Борусію: 10 вражаючих обмінів, які можуть підірвати трансферний ринок

blog_ava
Экс-форвард Динамо Верпаковскис признался, кто повлиял на его спад в киевском клубе
10:48
356
Теги
Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Англия Ливерпуль Ливерпуль Трансферы Чемпионата Германии РБ Лейпциг РБ Лейпциг Трансферы Ливерпуля Тимо Вернер Тимо Вернер Германия
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
15
час
:
49
мин
Ливерпуль
14:30
Бернли
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук