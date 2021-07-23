Форвард Тимо Вернер, кажется, сомневается относительно своего будущего в Лондоне.

25-летний немец настроен покинуть Челси уже этим летом, несмотря на контракт до 2025 года, утверждает 90min.

Челси готов избавиться от Вернера ради другого трансфера

Вернер разочарован своей результативностью – в первом сезоне на Стэмфорд Бридж он провел 52 матча, но отличился лишь 12-ю голами и 15-ю ассистами. Правда, есть еще более весомый фактор, который вызвал желание уйти. Тимо недоволен, что Челси начал поиски нового форварда и даже выставил его на продажу для подписания Эрлинга Холанда.

Напомним, прошлым летом Челси заплатил РБ Лейпциг за Тимо Вернера 53 млн евро. Transfermarkt сейчас оценивает игрока в 65 млн, а для трансфера Холанда надо более 100.

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