Вернер прокомментировал возможный трансфер в Ливерпуль

Нападающий РБ Лейпциг Тимо Вернер поделился мыслями относительно возможного переезда на Туманный Альбион.

"Ливерпуль – лучшая команда в мире на данный момент. И если вы слышите, что эта команда вами интересуется и вас с ней связывают, – это бесспорно повод для гордости. В клубе играет множество качественных игроков, и мне нужно многому учиться и улучшать свою игру каждый день, чтобы достичь такого уровня и играть в таком клубе", – цитирует Вернера издание Daily Mail.

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Напомним, на днях появилась информация, что Ливерпуль готов активировать опцию выкупа футболиста до конца апреля, чтобы заплатить РБ Лейпциг 58 млн евро и сразу начать переговоры с форвардом.

Тимо Вернер перешел в РБ Лейпциг из Штутгарта в июле 2016 года за 14 млн евро. Контракт игрока с "быками" рассчитан до 30 июня 2023 года. В текущем сезоне 23-летний форвард в 32 матчах во всех турнирах забил 26 голов и отдал 10 результативных передач.

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