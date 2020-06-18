Вернер прокомментировал свой переход в Челси

Форвард Тимо Вернер поделился эмоциями после объявления его перехода из РБ Лейпциг в Челси.

"Я рад подписать контракт с Челси, для меня это повод для гордости – присоединиться к этому замечательному клубу. Я, конечно, хочу поблагодарить РБ Лейпциг, клуб и болельщиков за четыре фантастических года. Вы навсегда останетесь в моем сердце.

Челси официально объявил о трансфере Вернера

Я с нетерпением жду следующего сезона с моими новыми товарищами по команде, моим новым тренером и, конечно, болельщиками Челси. Вместе у нас впереди очень успешное будущее", – цитирует Вернера официальный сайт лондонцев.

Напомним, игрок сборной Германии присоединится к Челси после завершения Бундеслиги, он не будет выступать за РБ Лейпциг в плей-офф Лиги чемпионов, которая должна возобновиться в августе.

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