"Мне пришлось игнорировать критику. Если бы я продолжал думать о ней, я бы не смог играть. Я знал, что рано или поздно голы придут. Я знаю, на что я способен.

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Если ты нравишься тренеру, и он тебя рассчитывает, это хорошо. Мне особенно нужно доверие извне. И я надеюсь, что смогу оправдать ее", – цитирует Вернера The Sun.

К слову, Вернер в 5 матчах под руководством Ханси Флика в сборной Германии забил 5 голов и отдал 1 ассист. Интересно, что в Челси Тимо сыграл в 8 поединках, забив 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

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