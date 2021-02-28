"Период, когда я не забивал, был худшим в моей карьере, потому что я никогда не терял столько убойных моментов. Я никогда не имел такой долгой безголевой серии, поэтому был очень счастлив, что все закончилось два матча назад. Без этих ощущений было трудно.

Вернер оригинально объяснил, как приход Тухеля помог ему улучшить выступления за Челси

Оглядываясь на свои полгода в Челси, могу сказать, что это не самый тяжелый период в карьере. Плюсы в том, чтобы узнать что-то новое. Когда у тебя голевая засуха, ты чего-то учишься сам у себя, много узнаешь о том, как справляться с такими ситуациями. Это было лучшее время, чтобы узнать больше нового. На плохих отрезках ты учишься больше всего, именно это произошло в прошлом месяце", – цитирует Вернера Sky Sports.

К слову, 15 февраля Тимо прервал свою 13-матчевую безголевую серию, отличившись в воротах Ньюкасла. Всего в 24-летнего немца 34 поединка за Челси (10 мячей и 9 ассистов).

Челси одержал выездную победу над Атлетико благодаря бисиклете Жиру: "матрасники" ныряют в кризис, а Оливье – легенда