Вернер пасом пяткой оставил в дураках защитника Тоттенхэма – момент дня в Лиге чемпионов

Нападающий РБ Лейпциг Тимо Вернер не только помог своему клубу разгромить Тоттенхэм (3:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, но и запомнился феноменальным пасом пяткой.

Во время поединка против Тоттенхэма Вернер великолепным пасом вывел своего одноклубника на ударную позицию.

РБ Лейпциг – Тоттенхэм – 3:0 – видео голов и обзор матча

При этом, нападающий оставил в дураках Эрика Ламелу, который был готов вступить в отбор, однако никак не ожидал пас пяткой. Этот момент признан лучшим за вчерашний игровой день Лиги чемпионов.

Напомним, РБ Лейпциг разбил Тоттенхэм (3:0) и впервые в своей истории вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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