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Вернер пасом пяткой оставил в дураках защитника Тоттенхэма – момент дня в Лиге чемпионов

10:03 22 Читати українською
Вернер пасом пяткой оставил в дураках защитника Тоттенхэма – момент дня в Лиге чемпионов
Тимо Вернер / AFP

Нападающий РБ Лейпциг Тимо Вернер не только помог своему клубу разгромить Тоттенхэм (3:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, но и запомнился феноменальным пасом пяткой.

10’ Марсель Забитцер
22’ Марсель Забитцер
87’ Эмиль Форсберг
 
10’ Марсель Забитцер
22’ Марсель Забитцер
87’ Эмиль Форсберг

Во время поединка против Тоттенхэма Вернер великолепным пасом вывел своего одноклубника на ударную позицию.

РБ Лейпциг – Тоттенхэм – 3:0 – видео голов и обзор матча

При этом, нападающий оставил в дураках Эрика Ламелу, который был готов вступить в отбор, однако никак не ожидал пас пяткой. Этот момент признан лучшим за вчерашний игровой день Лиги чемпионов.

Напомним, РБ Лейпциг разбил Тоттенхэм (3:0) и впервые в своей истории вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Лейпциг разгромил Тоттенхэм и вышел в четвертьфинал ЛЧ – хавбек РБ запугивает Украину, Моуринью и Ко бесславно вылетают

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РБ Лейпциг – Тоттенхэм – 3:0 – видео голов и обзор матча
01:00
583
Теги
Лига чемпионов Эрик Ламела Эрик Ламела Тимо Вернер Тимо Вернер Тоттенхэм Тоттенхэм Видеоновости РБ Лейпциг РБ Лейпциг РБ Лейпциг - Тоттенхэм
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