Вернер не Месси и не Роналду – в Ливерпуле он мог бы облажаться, – экс-форвард мерсисайдцев

Бывший форвард Ливерпуля и сборной Англии Стэн Коллимор скептически оценил шансы немецкого форварда Тимо Вернера закрепиться в команде Юргена Клоппа.

"Вернер – добротный нападающий, универсальный атакующий футболист. Но я не понимаю болельщиков Ливерпуля, которые рыдают из-за того, что клуб не смог его приобрести. Тимо – не Лионель Месси и не Криштиану Роналду.

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Не пытаюсь сказать что-то обидное в сторону Челси. Они прекрасно подходят друг другу, поэтому на Стэмфорд Бридж должны радоваться этому трансферу. Вернер улучшит их молодую команду, сделает ее крепким претендентом на первую четверку АПЛ.

Но Ливерпуль – победитель Лиги чемпионов, чемпион мира, а скоро станет еще и чемпионом Премьер-лиги. В таком клубе Тимо столкнулся бы с огромным давлением. Допускаю, что в Ливерпуле он мог бы облажаться", – цитирует Коллимора издание Mirror.

Напомним, Вернер, которого долгое время сватали в Ливерпуль, в последний момент заключил предварительный контракт с лондонским Челси.

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