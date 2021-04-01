Форвард в последнее время регулярно получает от хейтеров за свои промахи в матчах за Челси, а вчера это повторилось в игре за национальную команду.

Сенсационная победа соперника Украины в видеообзоре матча Германия – Северная Македония – 1:2

Сборная Германии сенсационно проиграла Северной Македонии. Именно Вернер мог спасти от полного позора, но вместо этого опозорился сам. Удар Тимо с убийственной позиции получился очень слабым и неточным. В сети ожидаемо насмехаются с нападающего.

Добавим, что в нынешнем сезоне Вернер сыграл за Челси 28 матчей в рамках АПЛ, в которых забил 5 голов и отдал 8 ассистов. Лондонцы ожидали большего от форварда, за которого заплатили более 50 млн евро.

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