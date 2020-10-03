Курьезный эпизод произошел во время матча 4-го тура АПЛ Челси – Кристал Пэлас.

На 82-й минуте встречи лондонских клубов арбитр назначил пенальти в ворота Кристал Пэлас. Сразу мяч подхватил Тамми Абрахам, чтобы пробить 11-метровый.

Челси – Кристал Пэлас – 4:0 – видео голов и обзор матча

На выстрел с отметки также начал претендовать второй форвард "синих" Тимо Вернер. В дело пришлось вмешаться капитану Челси Сесару Аспиликуэте, который забрал мяч в горе-нападающих и дал возможность пробить пенальти Жоржинью, итальянец не ошибся.

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Would’ve been respectful to allow Timo to take it. He clearly wanted it.pic.twitter.com/1KEkSrbhmQ — Raf (@CFC_Raf) October 3, 2020