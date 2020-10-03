Вернер и Абрахам поспорили из-за пробития пенальти – капитан Челси принял "Соломоново решение"
20:38 - Читати українською
Курьезный эпизод произошел во время матча 4-го тура АПЛ Челси – Кристал Пэлас.
завершено
На 82-й минуте встречи лондонских клубов арбитр назначил пенальти в ворота Кристал Пэлас. Сразу мяч подхватил Тамми Абрахам, чтобы пробить 11-метровый.
Челси – Кристал Пэлас – 4:0 – видео голов и обзор матча
На выстрел с отметки также начал претендовать второй форвард "синих" Тимо Вернер. В дело пришлось вмешаться капитану Челси Сесару Аспиликуэте, который забрал мяч в горе-нападающих и дал возможность пробить пенальти Жоржинью, итальянец не ошибся.
Эвертон благодаря дублю Хамеса одолел Брайтон и возглавил АПЛ с идеальными показателями, Челси разгромил КП
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter