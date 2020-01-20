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Вернер хочет перейти в Ливерпуль

20 января 15:51 270 Читати українською
Вернер хочет перейти в Ливерпуль
Тимо Вернер / Фото РБ Лейпциг

Нападающий РБ Лейпциг Тимо Вернер стремится проверить свои силы в чемпионате Англии.

Тимо Вернер хочет продолжить карьеру в Ливерпуле, сообщает Bild.

Реал попытается приобрести Вернера – мадридцы готовят солидную сумму на трансфер форварда Лейпцига

На форварда сборной Германии претендуют также Челси и Реал, но мерсисайдский клуб является приритетною целью для 23-летнего игрока. По информации портала transfermarkt, стоимость Тимо оценивается в 75 млн евро.

В текущем сезоне Бундеслиги Вернер провел 18 матчей, в которых отметился 20-ю голами и 6-ю ассистами.

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