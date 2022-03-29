Вернер разочарован своим положением в Челси. В этом сезоне у немца только один гол и один ассист в 14 матчах АПЛ. Ужасающие показатели. Томас Тухель мало доверяет форварду, предпочитая Хаверца и Лукаку.

Тимо хочет покинуть Челси, сообщает Sport1. Агент футболиста работает над вариантами. Главным претендентом выступает дортмундская Боруссия, у которой будут деньги после продажи Холанда.

По информации источника, Челси готов отпустить Вернера за 40 миллионов евро. Ни руководство, ни тренер не будут возражать. Но есть проблема в высокой зарплате форварда – он получает в Лондоне 16 млн евро в год.

Кроме того, не стоит забывать, что Челси под санкциями и не может покупать или продавать футболистов. Прежде чем осуществлять трансферы, клуб должен найти нового владельца и избавиться от Абрамовича.

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