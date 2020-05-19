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Вернер готов выбрать Интер из-за неопределенности Ливерпуля

10:47 58 Читати українською
Вернер готов выбрать Интер из-за неопределенности Ливерпуля
Тимо Вернер / фото: РБ Лейпциг

Нападающий РБ Лейпциг и сборной Германии Тимо Вернер готов к переезду в другой клуб.

Миланский Интер получил шанс подписать одного из лучших нападающих немецкой Бундеслиги, сообщает Calciomercato.

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По информации издания, Вернер изменил свой взгляд на потенциальный переезд в Серию А. Ранее немец не хотел переходить в Интер, но теперь готов рассмотреть этот вариант. Отмечается, что этому поспособствовала неопределенность Ливерпуля. "Красные" считались фаворитом на игрока, но до сих пор сомневаются в целесообразности платить Лейпцигу 60 млн евро.

В то же время, Интеру для осуществления этого трансфера придется продать Лаутаро Мартинеса. Однако с этим не должно возникнуть проблем, поскольку Барселона и Реал уже этим летом хотят переманить аргентинца в чемпионат Испании.

К слову, контракт Вернера с РБ Лейпциг рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне 24-летний форвард забил 27 голов и отдал 12 ассистов в 36 матчах.

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Ливерпуль Ливерпуль РБ Лейпциг РБ Лейпциг Тимо Вернер Тимо Вернер Интер Интер Италия
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