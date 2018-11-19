Вермален покинет Барселону и хочет вернуться в АПЛ

Защитник Барселоны Томас Вермален проводит последний сезон в футболке испанского клуба.

Барселона не будет продлевать контракт с Томасом Вермаленом, который истекает 30 июня 2019 года. Поэтому сезон 2018/19 станет последним для 33-летнего бельгийца в составе Барселоны, информирует Mundo Deportivo.

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Если раньше каталонцы еще рассматривали вариант продолжения сотрудничества с защитником, то его регулярные травмы свели такую ​​вероятность к нулю.

Сам бельгиец планирует продолжить свою карьеру в АПЛ. Вермален считает, что он еще способен продемонстрировать приличную игру в одном из лучших чемпионатов мира. Впрочем, защитник готов рассмотреть и другие варианты.

Вермален перешел в Барселону из Арсенала в 2014 году. В текущем сезоне сыграл всего 3 матча. Сезон 2016/17 бельгиец на правах аренды провел в Роме.

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