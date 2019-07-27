toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
РЕАЛ МАДРИД - АТЛЕТИКО ТРАНСФЕРЫ УПЛ ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР

Вермален перешел в Виссел Кобе

10:51 44 Читати українською
Вермален перешел в Виссел Кобе
Томас Вермален / Reuters

Бывший защитник лондонского Арсенала и испанской Барселоны Томас Вермален стал игроком японского Виссел Кобе.

Опытный бельгиец присоединился к японскому клубу. Об этом сообщает официальный сайт Виссел Кобе.

Національні особливості футболу у Японії – воскресіння самураїв із попелу, крутий чемпіонат і дві зірки Динамо

Детали контракта Вермалена пока неизвестны. В J-Лигу 33-летний защитник перебрался в статусе свободного агента. Последним его клубом была Барселона. Ранее он также защищал цвета итальянской Ромы, лондонского Арсенала, Ваалвейка и Аякса.

К слову, за Виссел Кобе выступают еще 2 экс-игрока Барсы – хавбек Андрес Иньеста и форвард Давид Вилья.

blog_ava
Атлетико уничтожил Реал в сверхрезультативном матче Международного кубка чемпионов
08:31
864
Теги
Трансферы Мир Томас Вермален Томас Вермален Виссел Кобе Виссел Кобе
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
46
мин
Авангард
18:00
Волынь
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук