Вермален перешел в Виссел Кобе

Бывший защитник лондонского Арсенала и испанской Барселоны Томас Вермален стал игроком японского Виссел Кобе.

Опытный бельгиец присоединился к японскому клубу. Об этом сообщает официальный сайт Виссел Кобе.

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Детали контракта Вермалена пока неизвестны. В J-Лигу 33-летний защитник перебрался в статусе свободного агента. Последним его клубом была Барселона. Ранее он также защищал цвета итальянской Ромы, лондонского Арсенала, Ваалвейка и Аякса.

К слову, за Виссел Кобе выступают еще 2 экс-игрока Барсы – хавбек Андрес Иньеста и форвард Давид Вилья.