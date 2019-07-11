Вермален может перебраться за океан

Германия — 08:00 148
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Найкращий захисник ліги та дешеві зірки конкурентів – Борусія Д зразково витратила 100 млн і стала фаворитом Бундесліги
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Зубков забил дебютный гол за Ференцварош в матче Лиги чемпионовЛига чемпионов — 10 июль 253
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Реал завершує розпродаж: 6 гравців за понад 200 млн євро – на кону 2 трансферні бомби і битва з БарселоноюИспания — 10 июль 1475
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УАФ одобрила увеличение количества участников УПЛ с сезона 2020/21 – спустя еще год будет 16 командУкраина — 10 июль 426
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УАФ одобрила внедрение VAR в сезоне 2019/20Украина — 10 июль 196