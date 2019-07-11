Вермален может перебраться за океан

Защитник испанской Барселоны Томас Вермален получил предложение о переходе в американскую MLS.

Нью-Ингленд Революшн может подписать опытного защитника "блаугранас", сообщает MLS Multiplex.

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По информации издания, американцы хотят пригласить Вермалена, чтобы улучшить игру в линии обороны команды. "Ревз" не пропускали лишь в двух матчах регулярного чемпионата в сезоне-2019, поэтому надеются, что бронзовый призер ЧМ-2018 усилит заднее звено команды.

Томас Вермален из-за серии травм пропустил более четырех десятков поединков в прошедшие 2 сезона в составе Барселоны. Ранее он отказался от перехода в Андерлехт в статусе играющего тренера.