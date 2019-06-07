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Вермален может оказаться в Олимпиакосе

16:43 15 Читати українською
Вермален может оказаться в Олимпиакосе
Томас Вермален / Reuters

Защитник испанской Барселоны Томас Вермален настроен сменить клуб в летнее трансферное окно.

Опытный бельгиец, скорее всего, пополнит состав пирейского Олимпиакоса. Об этом сообщает Het Laatste Nieuws.

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Вермален перейдет к "красно-белым" в статусе свободного агента. 33-летний центрбэк также имел вариант с Андерлехтом, который недавно возглавил Венсан Компани. Однако, греческая Суперлига выглядит привлекательнее из-за финансовых условий.

В сезоне 2018/19 Томас Вермален провел за Барселону всего 12 матчей во всех турнирах. Уже привычно причиной этого стали травмы бельгийского защитника.

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