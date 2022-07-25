"Ротен" нашли замену перешедшему в Барселону Роберту Левандовски. Правда, с прицелом на будущее. В Мюнхен переедет 17-летний форвард Ренна Матис Тель, сыгравший всего 10 матчей за первую команду.

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Юлиан Нагельсманн подтвердил переход центрального нападающего сборной Франции U-17. "Мы пытаемся находить молодых и талантливых футболистов, которые способны дорасти до мирового уровня. Матис Тельс может играть на нескольких позициях – как на позиции центрфорварда, так и вингера. У него есть все необходимое – скорость, мощь, настойчивость.

Я верю, что однажды Тель забьет 40 голов за сезон. Но мы будем счастливы, если в следующем сезоне он забьет 10", – цитирует Нагельсманна Sport1.

Сам Матис Тель уже попрощался с Ренном в Instagram, поблагодарив за поддержку. Форвард в ближайшее время пройдет медосмотр в Мюнхене и подпишет контракт с немецким грандом. Transfermarkt оценивает француза в 2 млн евро, но Бавария заплатит Ренну около 20-ти.

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